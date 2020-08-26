Третьяковку залило

В Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве протекла крыша из-за сильного дождя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу галереи.

Водой залило некоторые картины. Всех посетителей вывели из залов, выставки и экспозиции временно закрыты. Специалисты занялись устранением последствий протечки и сохранением экспонатов.

На сайте Третьяковской галереи говорится, что все билеты, купленные на закрытые выставки на 26 августа, дают право прийти в любой другой день и время.

Уточняется, что выставка «Русская сказка. От Васнецова до сих пор» в Западном крыле здания работает в обычном режиме.

Днем 26 августа на Московский регион обрушился ливень. В столице затоплены оказались некоторые улицы, торговые центры и территории возле станций метро. Последствия непогоды попали на видео.

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