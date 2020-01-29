«Тройку» и «Стрелку» объединят

Транспортные карты «Тройка» и «Стрелка» объединят. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время ежегодного обращения к жителям Подмосковья, сообщает «360» в своем Telegram-канале.

По словам Воробьева, столичные и подмосковные власти договорились о создании единого проездного документа и объединении существующих платежных систем. «Будет единый документ. Это очень чувствительно, потому что в этих картах можно запутаться. Большое требование было у жителей выпустить единую карту», — сказал он.

Также, по словам губернатора, социальная карта и карта студента будут использоваться в качестве проездного документа без необходимости обращения в кассу.

В 2016 году начался выпуск объединенных карт «Тройка» и «Стрелка». Карты позволяют ездить в любом общественном транспорте региона: автобусах, троллейбусах и трамваях «Мосгортранс» и «Мострансавто», Московском метрополитене, пригородных электричках и поездах «Аэроэкспресс».

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!