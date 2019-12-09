«Тройку» и «Стрелку» превратят в одну систему

Власти Москвы и Подмосковья намерены создать единую систему для оплаты проезда в общественном транспорте. Об этом агентству «Москва» сообщил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.

Он напомнил, что в настоящее время функционал платежных карт жителей Москвы и Подмосковья — «Тройки» и «Стрелки» — объединен, однако в будущем планируется перейти к практике единой карты и платежной системы. Отмечается, что о совместном решении российских субъектов сообщат позднее.

В 2016 году начался выпуск объединенных карт «Тройка» и «Стрелка». Карты позволяют ездить в любом общественном транспорте региона: автобусах, троллейбусах и трамваях «Мосгортранс» и «Мострансавто», Московском метрополитене, пригородных электричках и поездах «Аэроэкспресс».

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