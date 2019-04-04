Пожаловавшийся москвич получил урок орфографии от «Мосгортранса»

3 апреля пользователь @Vanchouzzz опубликовал в Twitter пост с жалобой на длинные интервалы движения автобуса в Москве. Он добавил, что не будет отмечать официальный Twitter-аккаунт «Мосгортранса». По его мнению, предприятие, которое отвечает за городские перевозки, редко помогает решить возникшую проблему и чаще отшучивается.
В «Мосгортрансе» ответили на этот твит. Представители организации никак не прокомментировали задержку транспорта, однако исправили орфографическую ошибку пользователя: он написал глагол «прогуляться» без мягкого знака.
В комментариях к записи некоторые пользователи поддержали шутку «Мосгортранса» и поинтересовались, как представители организации сдали экзамены по математике. Другие же возмутились реакцией пресс-службы предприятия и посоветовали помогать жителям города решать транспортные проблемы.
В ноябре прошлого года пользователи Twitter обратили внимание на информационное табло, на котором вместо перевода фразы «Остановка перенесена к Политехническому музею» была приведена ее транслитерация («Ostanovka perenesena k Politehnicheskomu muzeyu»). В «Мосгортрансе» произошедшее объяснили технической ошибкой.