Пожаловавшийся москвич получил урок орфографии от «Мосгортранса»

3 апреля пользователь @Vanchouzzz опубликовал в Twitter пост с жалобой на длинные интервалы движения автобуса в Москве. Он добавил, что не будет отмечать официальный Twitter-аккаунт «Мосгортранса». По его мнению, предприятие, которое отвечает за городские перевозки, редко помогает решить возникшую проблему и чаще отшучивается.

В «Мосгортрансе» ответили на этот твит. Представители организации никак не прокомментировали задержку транспорта, однако исправили орфографическую ошибку пользователя: он написал глагол «прогуляться» без мягкого знака.