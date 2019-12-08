Туристы пополнят экономику Москвы на триллион рублей

Экономика Москвы в текущем году благодаря туризму пополнится на триллион рублей, заявил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1». Его слова приводит агентство «Москва».

Туризм — уже такая серьезная отрасль для Москвы, — отметил градоначальник.

По словам Собянина, за последние годы поток туристов в столицу практически удвоился. «Наши гостиницы, несмотря на то, что каждый год дополнительные гостиницы вводим, заполнены так, как заполнены гостиницы в Париже, Лондоне», — добавил мэр.

Он также рассказал, что сейчас в Москву приезжает в два раза больше людей, которые ради экскурсий проводят в городе менее чем 24 часа, чем туристов.

Как сообщалось в сентябре, число туристов, посетивших столицу в 2019 году, выросло почти на 33 процента по сравнению с прошлым годом. Из иностранных гостей чаще всего в Москву приезжают туристы из Китая — с января по июнь 2019-го город посетили 397,2 тысячи человек из этой страны.

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