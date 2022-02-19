Москвичка рассказала о решении записаться на тверк в 50 лет

Жительница Москвы на своей странице в Facebook рассказала о своем решении в 50 лет пойти обучаться тверку в танцевальной студии.

Женщина призналась, что, так как она не ощущает в полной мере своего реального возраста, решила попробовать что-то новое для себя, выбрав данное танцевальное направление. «В силу моей бешенности я решила научиться танцевать тверк. Это там, где отклячивают попу и ею трясут в бешеном темпе», — объяснила она.

Москвичка решила обратиться в лучшую по рейтингу студию, расположенную на «прогрессивной и модной» Лесной улице. На ресепшн при записи на занятия у нее потребовали паспорт, после чего администратор, взглянув на дату рождения, заявил, что тверк женщине будет не по возрасту.

Тогда москвичка в шутку предложила записать ее на полонез, отметив, что его изобрели в год ее рождения. Молодой человек не поверил и переспросил. «А я ответила: "Ну да, мы с польским композитором Фредериком Шопеном одногодки". На его вопросе о том, кто это, я ушла, давясь хохотом», — резюмировала она.

Пользователи сети разделились на два лагеря. Кто-то осудил поведение женщины и отметил, что администратор поступил правильно, так как она могла травмироваться на занятиях. Другие же указали на рамки ограниченности юноши, заявив, что взрослые люди вправе самостоятельно принимать подобные решения и сами несут ответственность за них.

Ранее пара влюбленных, решившая станцевать под аккомпанемент играющего в вагоне метро на балалайке мужчины, разозлила пользователей сети.