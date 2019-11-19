Тысячи москвичей простились с легендарным российским пожарным

Тысячи людей простились с легендарным российским пожарным Виктором Климкиным. Об этом 19 ноября сообщает «Комсомольская правда».

Прощание с пожарным состоялось в Главном управлении МЧС по Москве.

Климкин скончался на 62 году жизни из-за остановки сердца. Он проработал в пожарной охране больше 40 лет.

В 1996 году он занял пост заместителя командира-начальника штаба Управления государственной противопожарной службы столичного ГУВД. Представители ВДПО утверждают, что для московских коллег он стал легендой еще при жизни.

Виктор Климкин занимал должность первого заместителя начальника Главного управления МЧС по Москве по государственной противопожарной службе. Под его руководством были потушены сотни сложнейших столичных пожаров, например, на Измайловском вернисаже и на Черкизовском рынке. Он лично участвовал в крупных спасательных операциях, в том числе при обрушении Басманного рынка и в аквапарке «Трансвааль-парк».

В 2007 году Климкину присвоили звание «Почетный пожарный Москвы». С 2011 по 2014 год он был главой ВНИИ противопожарной обороны МЧС, а до 2016 года руководил департаментом надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России.

Похороны Климкина пройдут на Митинском кладбище.

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