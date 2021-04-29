У актера из «Закона и порядка» возникли проблемы с законом

Актера Андрея Лаптева, игравшего в российских сериалах о силовиках, задержали с наркотиками в Москве. Об этом в четверг, 29 апреля, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, артист привлек внимание полицейских, которые посчитали подозрительным его поведение. В ходе обыска у мужчины обнаружили сверток с белым порошком — позже экспертиза установила, что это был мефедрон.

В настоящее время в отношении актера возбуждено уголовное дело, он находится под стражей.

Лаптев главным образом известен благодаря сериалам, посвященным работе спецслужб и правоохранительных органов: «Закон и порядок», «Безмолвный свидетель» и «Большая игра». При этом ранее у артиста уже возникали проблемы с законом — в 2009 году его признали виновным в разбое.

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