У актера Валерия Гаркалина начало отказывать сердце

У актера Валерия Гаркалина, находящегося в одной из московских больниц, начало отказывать сердце на фоне тяжелого течения COVID-19. Об этом в субботу, 30 октября, пишет «Комсомольская правда».

Стало известно, что пожилой мужчина находится в крайне тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату ЭКМО для насыщения крови кислородом. Гаркалину также продолжают назначать все новые препараты для сердца, в частности — норадреналин. По словам медиков, давление артиста критически падает.

Ранее, 2 октября, Гаркалина госпитализировали с коронавирусом в Москве. Состояние артиста резко ухудшалось, позже он был переведен на аппарат искусственной вентиляции легких.