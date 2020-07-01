У безработного москвича нашли раритетный пистолет Mauser начала XX века

Сотрудники правоохранительных органов Москвы нашли и изъяли у безработного жителя столицы раритетный пистолет Mauser начала XX века. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, обнаруженная модель 1914 года. При обыске также изъяты 65 патронов, в том числе патроны Браунинга образца 1900 года. Найденное оружие находилось у москвича незаконно.

Возбуждено уголовное дело.

В марте сообщалось, что у безработного москвича украли автомобиль Lexus за 6,9 миллиона рублей.

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