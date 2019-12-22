У безработного в Москве украли почти 10 миллионов рублей

На севере Москвы двое неизвестных избили безработного жителя столицы и отобрали у него сумку почти с 10 миллионами рублей. Об этом сообщает агентство «Москва».

Отмечается, что в сумке находился миллион рублей и 135 тысяч долларов. Общий материальный ущерб составил около 9,5 миллиона рублей.

По данным МВД, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

В начале декабря сообщалось, что в Люблино неизвестный похитил у безработной москвички автомобиль Jaguar стоимостью около трех миллионов рублей. Автомобиль похитили на Белореченской улице 30 ноября.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!