Сегодня в 10:55
У безработного в Москве украли почти 10 миллионов рублей
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
На севере Москвы двое неизвестных избили безработного жителя столицы и отобрали у него сумку почти с 10 миллионами рублей. Об этом сообщает агентство «Москва».
Отмечается, что в сумке находился миллион рублей и 135 тысяч долларов. Общий материальный ущерб составил около 9,5 миллиона рублей.
По данным МВД, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
В начале декабря сообщалось, что в Люблино неизвестный похитил у безработной москвички автомобиль Jaguar стоимостью около трех миллионов рублей. Автомобиль похитили на Белореченской улице 30 ноября.
Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!