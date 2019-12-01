У безработной москвички угнали автомобиль за три миллиона рублей

В Люблино неизвестный похитил у безработной москвички автомобиль Jaguar стоимостью около трех миллионов рублей. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Автомобиль похитили на Белореченской улице 30 ноября. «Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что от дома по указанному адресу неизвестный совершил кражу принадлежащего девушке автомобиля Jaguar E-PACE 2018 года выпуска и скрылся», — заявили в ведомстве.

Полиция возбудила уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ («Кража в особо крупном размере»).

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