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У безработной москвички в баре украли шубу за несколько миллионов рублей

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У безработной москвички в баре украли шубу за несколько миллионов рублей
Фото: Unsplash

У безработной жительницы Москвы украли шубу за два с половиной миллиона рублей в баре на Большой Никитской. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, девушка сняла шубу из рыси в заведении «Лаки Изакая», а когда собиралась поехать домой, выяснилось, что дорогая вещь пропала.

Москвичка написала заявление о краже в полицию. Однако в баре сообщили, что скорее всего ее шубу взял кто-то из посетителей по ошибке, так как в день инцидента там были похожие вещи из меха и их могли просто перепутать. Но посетителя, забравшего меховую одежду за несколько миллионов, пока так и не нашли.

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