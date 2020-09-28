У четверти москвичей нашли антитела к коронавирусу

Примерно четверть жителей Москвы имеют антитела к коронавирусу. Об этом в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

«В Москве пока имеют антитела 24-25 процентов», — сказала она.

Также Попова сравнила этот показатель с другими российскими регионами. Так, по ее словам, примерно половина прошедших тестирование жителей Калининграда имеют антитела к COVID-19.

«Сегодня в Калининграде — это 50 процентов популяции в исследовании — имеют антитела», — добавила глава Роспотребнадзора.

В Москве за последние сутки выявили 2217 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 287 993.

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