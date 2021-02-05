У московского пенсионера украли мешок с деньгами

Мошенники украли у 83-летнего московского пенсионера мешок с деньгами и золотые монеты. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, пожилому мужчине позвонила женщина, представившаяся сотрудницей Пенсионного фонда. Она предложила ему в рамках специальной программы обменять денежные купюры номиналом 1000 и 5000 рублей.

Пенсионер согласился, и через полчаса женщина пришла к нему. Пострадавший показал ей деньги, которые хотел обменять, затем убрал их. После ухода гостьи пенсионер обнаружил пропажу — у мужчины украли около 400 тысяч рублей и пять золотых монет 1989 года выпуска.

В настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают точную сумму ущерба.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!