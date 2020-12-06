У московской пенсионерки украли деньги и драгоценности на 2 миллиона рублей

На востоке Москвы неизвестный похитил из квартиры пенсионерки деньги и драгоценности на два миллиона рублей. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.

Инцидент произошел 3 декабря на улице Ивантеевская. Женщина заявила в полицию о краже из ее квартиры. «Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что 3 декабря, в период с 2:30 до 11:30 неизвестный неустановленным способом проник в квартиру, откуда похитил принадлежащие пенсионерке денежные средства в сумме три тысячи евро, 70 тысяч рублей, ювелирные изделия», — заявили в ведомстве.

Ущерб от кражи оценили в 2,1 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»).

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