У москвича похитили велосипед за сотни тысяч рублей прямо из подъезда

Велосипед стоимостью 200 тысяч рублей был похищен из подъезда в центре Москвы. Столичная полиция задержала подозреваемого в краже, сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного УВД по ЦАО.

По имеющимся данным, злоумышленник зашел в подъезд жилого дома на улице Земляной Вал, похитил оттуда принадлежащий 32-летнему москвичу велосипед и скрылся. Потерпевший обратился в полицию, уточнив, что стоимость транспортного средства составляет 200 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали. Им оказался 47-летний мужчина. Похищенный велосипед он успел сдать в ломбард. Транспортное средство было изъято из ломбарда в качестве вещественного доказательства.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Кража».

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