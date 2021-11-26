У москвички изъяли несколько десятков свертков с запрещенным веществом

В столичном районе Южное Тушино сотрудники полиции задержали москвичку и изъяли у нее более 200 граммов наркотического вещества в нескольких десятках свертков. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по городу.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские на улице Туристская задержали 24-летнюю местную жительницу, подозреваемую в незаконном обороте запрещенных средств. При личном досмотре у девушки обнаружено и изъято 89 свертков с неизвестным веществом», — цитирует агентство пресс-службу. Как пояснила задержанная, данные свертки предназначались для распространения путем закладок на территории округа.

В ходе осмотра места происшествия оперативники обнаружили тайник, который успела сделать подозреваемая, и изъяли оттуда еще один сверток с веществом. Общий вес изъятого составил более 216 граммов.

Проведенная экспертиза показала, что часть изъятого является наркотическим средством, а именно производным N-метилэфедрона. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Суд избрал фигурантке меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее на востоке Москвы полицейские изъяли у водителя четыре килограмма наркотиков. Часть запрещенных веществ была спрятана в багажнике иномарки.