У москвички украли советский холодильник с сотнями тысяч рублей внутри

Безработная москвичка пожаловалась на родственницу, которая украла советский холодильник марки «ЗИЛ» из ее квартиры в Глинищевском переулке. Внутри лежало 350 тысяч рублей, сообщает агентство «Москва».

Пока точно не установлено, кто именно вынес холодильник с деньгами из дома. Пострадавшая утверждает, что кражу совершила ее родственница — об этом женщина заявила при обращении в полицию.

Дальнейшая информация уточняется правоохранительными органами.

Ранее приезжие из Чечни украли у иерея Храма Христа Спасителя Дмитрия Кельманова 92 тысячи рублей. Мошенники обманули священника два раза — сначала попросили дать денег на билет до дома, а после перевести 75 тысяч рублей на карту для операции жене. Поняв, что преступники не собираются возвращать долг, Кельманов обратился в полицию.

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