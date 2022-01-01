У моста в Москве обнаружили подозрительное устройство

У автомобильного моста в московском административном округе Зеленоград обнаружили самодельное взрывное устройство. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Подозрительный предмет нашла сотрудница коммунальной компании во время обхода в 17-м микрорайоне.

Эксперты установили, что неизвестные изготовили зажигательную смесь из серы, алюминиевой пудры и других компонентов. Правоохранители возбудили уголовное дело о незаконном хранении и сбыте взрывчатых веществ.

Ранее сотрудники ФСБ изъяли неизвестное устройство из подъезда дома в Москве. Прикрепленное к батарее приспособление обнаружил один из жильцов. Позднее выяснилось, что несостоявшимся подрывником оказался 31-летний наркоман, решивший таким образом проучить тех, кто украл его дозу.