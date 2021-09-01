У почтальона в Москве украли сумку с 670 тысячами рублей

Мигранта задержали в подмосковном Домодедове по подозрению в нападении на почтальона и краже у него сумки с 670 тысячами рублей. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По данным пресс-службы, на сотрудника почты, который доставлял пенсию малоподвижным гражданам, было совершено нападение в подъезде жилого дома. Злоумышленник ударил мужчину по голове и вырвал из рук сумку, где лежало более полумиллиона рублей, после чего скрылся.

В ходе следственных работ полицейским удалось установить личность похитителя и задержать его. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ («Грабеж»). Подозреваемого заключили под стражу.

Ранее полиция задержала в Москве приезжего, подозреваемого в краже телефона стоимостью 120 тысяч рублей. Инцидент произошел на улице Покровка.

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