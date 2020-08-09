У посольства Белоруссии в Москве выстроились тысячи человек

Гигантская очередь выстроилась перед посольством Белоруссии в Москве. Видео с места опубликовал Telegram-канал Life Shot.

В здании дипмиссии расположен участок для голосования. Желающие принять участие в выборах президента Белоруссии ожидают своей очереди по четыре часа, говорится в сообщении канала. Уточняется, что сейчас перед посольством стоят около двух тысяч человек.

Согласно рекомендациям, в помещении для голосования в посольстве одновременно могут находиться не более десяти человек.

9 августа в Белоруссии проходят выборы президента. На этот пост претендуют пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко, который бессменно руководит страной 26 лет. Также имеется графа «Против всех».

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