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У посольства Таджикистана в Москве заметили столпотворение
Фото: Telegram-канал «Московские новости»
Десятки людей столпились у здания посольства Таджикистана в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Московские новости».
На опубликованных фотографиях заметны мужчины и женщины, стоящие на тротуаре и дороге. Там же дежурят полицейские.
Причины столпотворения неизвестны.
Пользователи Twitter предположили, что это связано с отменой вывозных рейсов в Таджикистан.
В начале июня сообщалось об инциденте у здания посольства США в Москве. 45-летний мужчина попытался пробраться на территорию диппредставительства и бросил банку газировки в здание. Его задержали.
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