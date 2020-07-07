У посольства Таджикистана в Москве заметили столпотворение

Десятки людей столпились у здания посольства Таджикистана в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Московские новости».

На опубликованных фотографиях заметны мужчины и женщины, стоящие на тротуаре и дороге. Там же дежурят полицейские.

Причины столпотворения неизвестны.

Пользователи Twitter предположили, что это связано с отменой вывозных рейсов в Таджикистан.

В начале июня сообщалось об инциденте у здания посольства США в Москве. 45-летний мужчина попытался пробраться на территорию диппредставительства и бросил банку газировки в здание. Его задержали.

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