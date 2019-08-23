У пожаловавшейся на дыхание москвички нашли 25-килограммовую опухоль

Врачи городской клинической больницы имена Баумана удалили жительнице Москвы опухоль весом в 25 килограмм. Об этом сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

В пресс-службе медицинского ведомства рассказали, что скорая помощь доставила в больницу 59-летнюю женщину, которая жаловалась на затрудненное дыхание и сильные боли. Пациентка не могла лежать и почти не дышала.

В результате обследования врачи обнаружили у женщины огромную опухоль яичника и экстренно прооперировали ее. Из тела пациентки извлекли доброкачественное новообразование весом в 25 килограмм. В настоящий момент москвичка чувствует себя хорошо.

В клинике рассказали, что встречали и ранее опухоли больших размеров, но такое видят впервые. Медики напомнили, что необходимо обращаться в больницу своевременно, так как лечение любого заболевания всегда успешнее на ранних стадиях.

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