У саудовского чиновника в Москве украли часы за сотни тысяч рублей

В Москве у чиновника из аппарата правительства Саудовской Аравии украли швейцарские часы, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ценность была украдена 20 июля из гостиничного номера на улице Неглинная. Отмечается, что стоимость часов марки Omega — 218 тысяч рублей. Кроме этого, из номера пропали пять тысяч рублей.

Вечером того же дня 31-летний чиновник сообщил о краже в полицию. Правоохранители проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего.

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