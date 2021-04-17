У врача в московском метро украли аппарат УЗИ за миллион рублей

В московском метро у 58-летнего врача Александра Бекетова украли прибор GE Logiq E стоимостью свыше миллиона рублей, который используется как портативный аппарат УЗИ. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Инцидент произошел в ноябре 2020 года на станции метро Динамо, рядом с которой, как рассказал врач, он проходил курс массажа. «В один из визитов в клинику, я брал с собой УЗИ. До метро шли с этим массажистом. На станции он выхватил у меня аппарат из рук и сбежал», — заявил он.

После произошедшего Бекетов обратился в полицию и предоставил сотрудникам правоохранительных органов полные данные массажиста. «Но сотрудники МВД не ищут его уже несколько месяцев», — добавил он.

Официальных комментариев от правоохранительных органов по факту произошедшего в настоящий момент нет.

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