У жительницы Подмосковья нашли и вылечили редчайшее заболевание

В подмосковном Пушкино у местной жительницы нашли редчайшее заболевание, встречавшееся медикам во всем мире не более полусотни раз, пишет «Московский комсомолец».

Девушка обратилась в больницу с жалобой на постоянную рвоту. Из-за того что пища не задерживалась у нее в желудке, она пришла к сильному истощению. На гастроскопии в Московской областной больнице имени профессора Розанова медики обнаружили у нее безоар желудка.

Безоар — плотное скопление частично переваренных и непереваренных остатков пищи, он появляется при изменениях желудочно-кишечной анатомии. Желудок в таком случае становится копилкой продуктов. Врач областной больницы назвал это редчайшим случаем и отметил, что в мире за десять лет было опубликовано 24 статьи по безоарам с описанием 46 пациентов, у которых они были найдены. Подмосковные врачи намерены написать собственную статью по исследованному ими случаю.

Пациентку вылечили с помощью эндоскопического удаления безоара. Из-за язвенной болезни луковицы двенадцатиперстной кишки у нее образовалось сужение выходного отдела желудка и тот самый безоар, который перекрыл выход из желудка в петлю кишки.

Еще больше интересного в наших «Одноклассниках». Подпишись!