В Карачаево-Черкессии убили справившего нужду в неположенном месте москвича

Москвича убили в Карачаево-Черкессии из-за желания сходить в туалет. Об этом в четверг, 17 февраля, сообщил Telegram-канал Baza.

Семеро столичных туристов направлялась из аэропорта Минеральных вод в Архыз. По дороге они решили сделать остановку. Один из молодых людей, 35-летний Олег Албегов, отошел в сторону, чтобы справить нужду.

В этот момент рядом с группой путешественников остановилась LADA Vesta, из нее вышли двое местных мужчин. Они начали конфликтовать с Албеговым из-за того, что он решил сходить в туалет в неположенном месте. В ходе ссоры один из незнакомцев ударил «нарушителя» ножом. Албегова повезли в ближайшую больницу, но по пути он скончался.

Местные скрылись с места преступления. Личность совершившего нападение на россиянина установлена — им был 33-летний Абдуллах Бостанов. Он был объявлен в розыск.

Ранее двое москвичей до смерти изрезали своего приятеля ножом.