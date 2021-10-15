Убившая деда 18-летняя россиянка заявила о сильной любви к нему

18-летнюю студентку МГУ, убившую своего деда в квартире на юго-западе Москвы, отправили в СИЗО на два месяца. Девушка призналась, что из всех своих родственников больше всего любила покойного дедушку, однако не смогла выдержать его строгого воспитания. Об этом в пятницу, 15 октября, сообщает Telegram-канал SHOT.

Сейчас следователи разыскивают молодого человека Эмины Якубовой, который, по некоторым данным, замешан в употреблении наркотических веществ. Также при обыске в квартире, где проживала злоумышленница, обнаружили тетради с записями о смерти. Девушка писала, что ее «все достало в этом мире».

Уточняется, что за день до трагедии отец Якубовой подавал заявление в полицию о пропаже дочери, однако искать ее не пришлось, так как она сама вскоре появилась дома. Отцу девушка сказала, что просто гуляла. По словам знакомых студентки, у нее были плохие отношения с родственниками. Ее родители в разводе: мать живет в Германии, а отец строит новую семью в Москве.

Ранее стало известно, что Якубова нанесла родственнику несколько ранений в области шеи и живота. Следствию она заявила, что таким образом защищалась от пожилого человека.