Убивший тетю и трех ее детей житель Подмосковья сможет избежать тюрьмы

Преступление произошло в городе Ликино-Дулево. Мужчина самолично зарезал свою тетю и трех племянников, которым было от двух до восьми лет. Его обнаружили на месте происшествия рядом с телами жертв. Мужчина находился в неадекватном состоянии.

В ходе проведения психолого-психиатрической экспертизы специалисты выяснили, что он не осознавал своих действий в момент совершения убийства. На данный момент его дело передали в суд, где должен быть решен вопрос о его принудительном лечении в психиатрической клинике.

Ранее Подмосковье был задержан 83-летний пенсионер, обвиняемый в убийстве собственной дочери. Как стало известно, конфликт между 56-летней женщиной и ее отцом произошел ночью на территории ЖК «Бутово» в Ленинском городском округе. Во время ссоры пенсионер ударил дочь ножом, после чего она скончалась.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!