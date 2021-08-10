Убивший тетю и трех ее детей житель Подмосковья сможет избежать тюрьмы
Уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Подмосковья, обвиняемого в убийстве членов своей семьи, включая трех детей, было завершено. Об этом сообщает сайт главка Следственного комитета России по Московской области.
Стало известно, что все необходимые доказательства причастности обвиняемого к убийствам были собраны, однако отправки в тюрьму он может избежать.
Преступление произошло в городе Ликино-Дулево. Мужчина самолично зарезал свою тетю и трех племянников, которым было от двух до восьми лет. Его обнаружили на месте происшествия рядом с телами жертв. Мужчина находился в неадекватном состоянии.
В ходе проведения психолого-психиатрической экспертизы специалисты выяснили, что он не осознавал своих действий в момент совершения убийства. На данный момент его дело передали в суд, где должен быть решен вопрос о его принудительном лечении в психиатрической клинике.
Ранее Подмосковье был задержан 83-летний пенсионер, обвиняемый в убийстве собственной дочери. Как стало известно, конфликт между 56-летней женщиной и ее отцом произошел ночью на территории ЖК «Бутово» в Ленинском городском округе. Во время ссоры пенсионер ударил дочь ножом, после чего она скончалась.
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