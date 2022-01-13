Участница группы t.A.T.u рассказала о последствиях пережитого насилия

Экс-солистка музыкальной группы t.A.T.u Лена Катина в детстве пережила нападение насильника. О последствиях травмирующего эпизода певица рассказала «Мосленте».

Маньяк напал на Катину в подъезде ее дома, когда та возвращалась из школы. Ей было 11 лет. Участница группы отмечает, что всю серьезность последствий этой травмы она осознала только во взрослом возрасте.

«Я старалась не думать об этом, заталкивала эту историю как можно дальше внутри себя. Но я это вытащила и проработала. Думаю, проработала окончательно», — отметила артистка. Она добавила, что какое-то время боялась мужчин и не представляла, как можно с ними взаимодействовать. Отголоски этого недоверия сохранилось у певицы на долгие годы, но она рассказала, что пытается побороть их с помощью рационального мышления.

«Конечно, я стала более осторожной. Я всегда оглядываюсь, заходя в подъезд, очень боюсь ездить в лифте с незнакомыми мужчинами», — заключила Катина.

Ранее в Москве задержали злоумышленника, напавшего на женщину в лифте жилого дома на Новокосинской улице. На задержанного маньяка возбудили уголовное дело.