Участник аварии на Садовом кольце подрался с полицейским

Один из участников массовой аварии на Садовом кольце устроил потасовку с инспектором ДПС. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, полицейский прибыл для оформления ДТП с участием трех автомобилей, однако один из участников аварии набросился на инспектора.

Сотрудники правоохранительных органов скрутили хулигана и заковали его в наручники, после чего увезли в отделение полиции.

По данным ГУ МВД по Москве, столкнулись три автомобиля, один из них — внедорожник премиум-класса. Пострадали четыре человека.

5 марта сообщалось, что москвичка подралась с доставщиком воздушных шариков для детского праздника. Конфликт вспыхнул после опоздания курьера на шесть часов.

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