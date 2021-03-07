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Участник аварии на Садовом кольце подрался с полицейским
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Один из участников массовой аварии на Садовом кольце устроил потасовку с инспектором ДПС. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации телеканала, полицейский прибыл для оформления ДТП с участием трех автомобилей, однако один из участников аварии набросился на инспектора.
Сотрудники правоохранительных органов скрутили хулигана и заковали его в наручники, после чего увезли в отделение полиции.
По данным ГУ МВД по Москве, столкнулись три автомобиля, один из них — внедорожник премиум-класса. Пострадали четыре человека.
5 марта сообщалось, что москвичка подралась с доставщиком воздушных шариков для детского праздника. Конфликт вспыхнул после опоздания курьера на шесть часов.
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