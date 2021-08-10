Участникам массовых драк в Подмосковье пообещали защиту за границей

Агентство по внешней миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Республики Узбекистана заявило о поддержке и защите своих соотечественников, принявших участие в массовых конфликтах. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале. Агентство подчеркнуло, что перед принятием подобных мер сперва изучит причастность узбекских мигрантов к недавним дракам.

Власти призвали соотечественников не принимать участия в подобных конфликтах за границей и помнить, что за это их могут депортировать или привлечь к ответственности в соответствии с российским законодательством. Гражданам Узбекистана также пообещали, что в сложных ситуациях им помогут в дипломатическом представительстве.

Ранее в Подмосковье произошли сразу две драки с участием мигрантов. В конфликте в Мытищах были замечены мигранты из Средней Азии. Местные жители рассказали, что слышали выстрелы.

В Одинцово в драке участвовали выходцы с Северного Кавказа. В некоторых СМИ сообщили, что конфликт произошел из-за нападения узбеков на чеченцев. Позже данную информацию поставил под сомнение блогер-мусульманин, автор YouTube-канала Aftor Uz. Он назвал эту версию «сказкой» и провокацией, отметив, что ни разу не видел узбеков, которые первыми бы напали на кого-то и начали драку.

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