Участников массовой драки в Подмосковье выдворили из страны

Мытищинский суд принял решение выдворить из страны 12 мигрантов, участвовавших в массовой драке со стрельбой в Подмосковье. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Приезжих признали виновными по статье 18.8 КоАП России («Нарушение иностранным гражданином режима пребывания в Российской Федерации»). Они должны будут заплатить штраф в размере шести тысяч рублей и покинуть страну.

Сообщается, что до этого первый замглавы МВД России Александр Горовой заявил, что иностранцы в этом году стали чаще нарушать порядок, устраивать конфликты и нападать на представителей власти.

Ранее стало известно, что около 40 мигрантов приняли участие в массовой драке со стрельбой на Пограничной улице в подмосковных Мытищах. В результате конфликта пострадали два человека. Было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК России («Хулиганство»). По некоторым данным, в драке участвовали чеченцы и таджики.

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