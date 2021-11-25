Ученый предсказал резкое падение социального статуса москвичей без мигрантов

Футуролог, член российского философского общества РАН Александр Кононов в беседе с «Мослентой» предсказал резкое падение социального статуса москвичей без мигрантов.

По его словам, в случае исчезновения большого количества иностранных рабочих из города те москвичи, которые разорились или остались без средств к существованию, должны будут идти работать грузчиками, водителями и курьерами. «То есть, все перейдут на более низкий социальный и финансовый уровень. Ну, а что делать? Если раньше москвичам можно было многие процессы обеспечивать за счет труда мигрантов, а самим руководить, то теперь — все, руководить уже некем», — считает ученый, добавляя, что отсутствие рабочей силы повлечет за собой разрушение бизнеса и переход экономики на более примитивный уровень.

«Оплачиваемой кабинетной офисной работы станет значительно меньше. Доступны будут, по большей части, лишь вакансии, не требующие особых навыков и экспертиз. Конечно, можно жить и так... Но давайте будем честны: это — деградация», — резюмировал он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на московских стройках более чем в два раза уменьшилось количество рабочих-мигрантов. Он уточнил, что власти работают над программой замещения приезжих на ключевых строительных проектах.