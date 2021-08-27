Учительница из Москвы перевела мошенникам 15 миллионов рублей

Учительница одной из московских школ обратилась в правоохранительные органы по факту крупной кражи с ее банковского счета. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По словам пострадавшей, ранее ей позвонил неизвестный, представившись сотрудником полиции. Мужчина заявил, что с одного из банковских счетов педагога пытались снять денежные средства, в связи с чем по данному факту якобы возбудили уголовное дело.

После этого с женщиной связался еще один человек, представившийся консультантом Центробанка, и предложил помощь. Учительнице посоветовали перевести более 15 миллионов рублей на упомянутые в беседе реквизиты, что пострадавшая и сделала. Полиция начала проверку по данному факту.

Ранее российский актер Андрей Перов перевел все свои деньги телефонным мошенникам. Сам артист не смог назвать точную сумму, которая была выведена преступниками с его счета.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!