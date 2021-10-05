Учительница из Москвы поделилась методом борьбы с травлей

Прежде всего Марина Моисеевна подчеркнула, что учитель всегда должен вмешиваться в ситуации, когда один из учеников подвергается издевательствам. При этом учитель должен определить лидера травли — даже если школьника задирает весь класс, у этого процесса всегда есть несколько зачинщиков.

Героиня интервью поделилась педагогическим приемом, которому ее обучил директор школы, в которой она когда-то работала. Нужно без предупреждения прийти домой к одному-двум лидерам травли и пообщаться с их родителями. «Это производит впечатление, с которым потом можно работать», — отметила Марина Моисеевна.

Еще одной обязанностью педагога женщина назвала ограждение жертвы от буллинга. Учительница отметила, что сама бы она в таких ситуациях действовала жестко, чтобы лидер травли почувствовал свою неправоту. При этом Марина Моисеевна заявила, что если в классе появляется жестокий ученик, необходимо обратить внимание на его семью и попытаться выяснить, что происходит в отношениях ученика и его родителей.

Ранее ученик московской школы попал в больницу после конфликта с одноклассниками. 15-летнего подростка избили на перемене. Прокуратура начала проверку.