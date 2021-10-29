Ударившего московского полицейского бармена арестовали

Пресненский районный суд Москвы арестовал на два месяца бармена, который ударил стулом полицейского. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщает Telegram-канал SHOT.

В ночь на 28 октября полицейские проводили рейд, в ходе которого обнаружили бар, работавший после полуночи, и решили составить на него протокол. 30-летний бармен заведения не согласился закрыть заведение и ударил силовика стулом. Дебошира задержали, он оказался родом из Вологодской области.