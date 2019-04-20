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Украинские дебаты добрались до московских баров

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Фото: @arskustov / Instagram

В столичных барах транслировались дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. На это обратило внимание издание «Страна».

Для показа прений в одном из заведений выделили проектор и большой настенный экран, следует из публикаций в Instagram.

Дебаты между Зеленским и Порошенко прошли 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве. На арене, по данным МВД Украины, присутствовали 22 тысячи зрителей, также мероприятие транслировали телеканалы, в том числе российские. Как пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости», трансляции дебатов, которые вели российские медиа в интернете, набрали более двух миллионов просмотров.

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