Украинскую певицу обокрали в московском кафе

Украинскую певицу Марию Россинскую обокрали в кафе на Тверской улице столицы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

28-летняя певица сообщила полицейским, что оставила на полу в кафе икону стоимостью пять тысяч рублей и отошла, а когда вернулась, иконы уже не было. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Мария Россинская — киевская певица, участница телешоу «Барышня-крестьянка» на телеканале «ТЕТ».

В марте сообщалось о поимке злоумышленника, который украл деньги из футляра для инструмента, принадлежащего 32-летней скрипачке. Инцидент произошел в вестибюле станции «Курская» Кольцевой линии. Мужчина открыто взял из футляра пять тысяч рублей и попытался скрыться, но был задержан полицейскими. В ходе проверки выяснилось, что похищенная купюра является билетом «Банка приколов».

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