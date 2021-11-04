Укравший банку с мелочью с барной стойки в Москве россиянин попал на видео

Мужчина взял банку с мелочью со стойки одного из баров Москвы и направился в сторону выхода. Последовавшему за ним сотруднику заведения грабитель угрожал перцовым баллончиком. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал «Говорит и показывает Москва».

Уточняется, что инцидент произошел на Болотной набережной. Позднее преступник был задержан в другом городе.