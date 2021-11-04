Укравший банку с мелочью с барной стойки в Москве россиянин попал на видео
Мужчина взял банку с мелочью со стойки одного из баров Москвы и направился в сторону выхода. Последовавшему за ним сотруднику заведения грабитель угрожал перцовым баллончиком. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал «Говорит и показывает Москва».
Уточняется, что инцидент произошел на Болотной набережной. Позднее преступник был задержан в другом городе.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в Санкт-Петербурге. Им оказался 28-летний мужчина», — цитирует начальника УИиОС ГУ МВД России по столице, полковника внутренней службы Владимира Васенина «Вечерняя Москва».
Издание уточняет, что в настоящий момент задержанный находится под стражей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
Ранее сотрудники полиции задержали грабителей, которые похитили у 78-летнего москвича около 3,7 миллиона рублей.