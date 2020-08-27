Улицу в центре Москвы временно перекроют

Улицу Большая Бронная в центре Москвы временно перекроют. Об этом в четверг, 27 августа, сообщает агентство «Москва».

Причиной стала замена асфальтового покрытия. 27-30 августа будут происходить ремонтные работы на участке от Тверской улицы до Малой Бронной.

22 июля сообщалось, что в Москве в центре города нашли бесхозный чемодан на улице Ильинка. Предмет оказался подозрительным, из-за чего пришлось перекрыть движение от Большого Черкасского переулка до Новой площади и вызвать саперов.

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