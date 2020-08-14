Улицу в Москве залило кипятком

Восьмую улицу Текстильщиков в Москве залило кипятком. Видео с места случившегося опубликовал Telegram-канал «Московские новости».

В подписи к ролику говорится, что инцидент произошел из-за прорыва трубы.

На кадрах видно, как по улице течет вода, а над ней поднимаются клубы пара. При этом из тротуара бьет фонтан.

Позже стало известно, что воду убрали, часть улицы оцепили. О пострадавших не сообщается.

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