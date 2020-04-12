Улицы Москвы опустели из-за коронавируса

Улицы Москвы опустели из-за соблюдения мер предосторожности на фоне пандемии коронавируса. Индекс самоизоляции горожан по данным на утро воскресенья, 12 апреля, составляет 4,2.

«На улице почти никого», — говорится в исследовании сервиса Яндекса. Это среднее значение уровня городской активности по шкале от 0 до 5. Накануне в это же время индекс был на уровне 3,9.

Индекс самоизоляции рассчитывается на данных об использовании приложений и сервисов Яндекса. В его основе — сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.

По данным на 11 апреля в Москве выявлено почти девять тысяч случаев заражения, 499 человек выздоровели, 58 — умерли.

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