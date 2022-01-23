Умер актер Расми Джабраилов

Заслуженный артист России, советский и российский актер Расми Джабраилов скончался на 90-м году жизни. Об этом пишет агентство новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Московского академического театра имени Маяковского.

Актер умер вечером в субботу, 22 января, после продолжительной болезни. «Для всех маяковцев это огромная невосполнимая утрата. Светлая память блистательному артисту и светлому человеку! Актер с оригинальной внешностью и могучим темпераментом, создавший галерею ярких образов, трогательно нежных, иногда омерзительно подлых, часто уморительно смешных», — говорится в сообщении.

С 1964 года артист служил в Театре на Таганке. В 1993 году стал артистом «Содружества актеров Таганки». В 2002-м попал в труппу Московского академического театра имени Маяковского. В 2019 году получил медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства.

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