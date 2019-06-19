Умер легендарный баянист из перехода у метро «Улица 1905 года»

Баянист Владимир Панфилов, известный многим москвичам благодаря своим выступлениям в подземном переходе у станции метро «Улица 1905 года», скончался. Об этом в среду, 19 июня, сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, 81-летний мужчина умер от остановки сердца вечером во вторник, 18 июня. Панфилов, как обычно, приехал с баяном на Пресню и начал играть, однако около 20:00 ему стало плохо. Прибывшие по вызову врачи скорой помощи не смогли его спасти.

Как отмечает МК, Панфилов приехал в Москву из Тамбовской области в конце 1990-х, чтобы заработать деньги на лечение жены Раисы, у которой нашли онкологическое заболевание. Сначала ему приходилось играть на рынках и ночевать на вокзалах, однако вскоре директор детского центра на Пресне пригласил баяниста на работу. Также Панфилов выступал на городских праздниках и свадьбах, играл для ветеранов.

В подземном переходе на Пресне музыкант начал выступать более 15 лет назад. Он приезжал туда каждый вечер и исполнял для горожан песни, которые часто разучивал по ночам.