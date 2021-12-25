Умер писатель Альберт Лиханов

В возрасте 86 лет умер писатель, общественный деятель, сопредседатель Союза писателей России Альберт Лиханов. Об этом в субботу, 25 декабря, сообщает Telegram-канал «ОП РФ / Общественная палата РФ».

«Альберт Анатольевич был выдающимся писателем и общественным деятелем, возглавлял Российский детский фонд, Фонд защиты детей. Его произведения читали и любили во многих странах. Его книги прививали желание делать добрые поступки многим поколениям детей», — говорится в сообщении.

В 1962 году в журнале «Юность» появилось знаменитое произведение Лиханова «Шагреневая кожа», а с 1967 по 1976 год им были написаны повести «Чистые камушки», «Лабиринт», «Обман», «Солнечное затмение».

Ранее на 78-м году жизни в Москве умер режиссер Сергей Соловьев.