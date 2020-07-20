Умер создатель талисмана Олимпиады-80

На 85-м году жизни умер советский и российский художник Виктор Чижиков — создатель Мишки, ставшего талисманом Олимпийских игр 1980 года в Москве. Об этом в понедельник. 20 июля, сообщает издательство «АСТ Дети» в своем Facebook.

«Неиссякаемый оптимизм, простота в общении, добросердечие и открытость — то, чем всегда поражал Виктор Александрович коллег и друзей. Символично, что художник покинул нас именно в те дни, когда много вспоминают Олимпиаду 1980 года», — пишет издательство.

Мишка, улетающий в небо и трогающий в этот момент «сердца миллионов людей», был создан Чижиковым.

Иллюстратор за оформление книги «Доктор Айболит» оказался в числе первых, кого наградили престижным дипломом имени Андерсена. На протяжении многих лет Чижиков работал с издательствами «Малыш» и «Детская литература», иллюстрировал журналы «Мурзилка» и «Веселые картинки». «Герои многих популярных детских книг полюбились читателям именно такими, какими изобразил их Чижиков: обаятельными и человечными, наивными и смешными», — рассказали сотрудники «АСТ Дети».

Летние Олимпийские игры проходили в советской Москве с 19 июля по 3 августа 1980-го. Это был первый случай проведения крупномасштабных соревнований на территории Восточной Европы и в социалистическом государстве вообще.

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