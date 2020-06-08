Умерла одна из старейших жительниц Москвы

Одна из старейших жительниц Москвы Александра Малышева скончалась в ночь на 8 июня в возрасте 109 лет. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Родные женщины рассказали, что пенсионерка с трудом передвигалась по квартире и не могла самостоятельно выйти на улицу. За три дня до смерти ее состояние резко ухудшилось, появились проблемы с дыханием. Врачи скорой опасались госпитализировать москвичку.

Малышева в период Великой Отечественной войны работала на заводе. В послевоенные годы устроилась кассиром билетных касс, а позже стала работать кассиром-инспектором.

Шесть лет назад, когда у женщины начались проблемы со здоровьем, к ней переехал внук с женой, чтобы ухаживать за бабушкой.

В сентябре 2019 года сообщалось, что в Москве проживают две пенсионерки старше 110 лет. Одна из них родилась в позапрошлом столетии. Вторая долгожительница появилась на свет в 1909-м.

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