Управляющая компания «Заботливая» похитила у жителей Подмосковья миллионы рублей

Несколько миллионов рублей похитила у жителей города Пушкино Управляющая компания «Заботливая». Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщил Telegram-канал «Подмосковье сегодня».

Согласно имеющимся данным, Пушкинская городская прокуратура установила, что компанией производились начисления за предоставленные жилищно-коммунальные услуги по завышенным тарифам. При этом собранные с граждан деньги за природный газ на счет АО «Мособлгаз» не перечислялись.

Общая сумма похищенного составила более двух с половиной миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Ранее бизнесмены и налоговики попались на мошенничестве в особо крупных размерах.